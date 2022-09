Gaißau: Masseverwalter muss sich durch die Unterlagen wühlen

Nach dem Konkurs sorgte der nächtliche Abtransport einer Pistenraupe für helle Aufregung. Denn die Gläubiger in Krispl wollen Geld sehen. Der Masseverwalter will sich ab Montag einen Überblick verschaffen und in die Bücher sehen.

SN/hei Für den zu breiten Transport der Pistenraupe dürfte es jedenfalls eine Anzeige geben, heißt es vonseiten der Polizei.