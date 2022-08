Taxenbach: 33-jährige Kletterin kam in Kitzlochklamm nicht mehr weiter

Fordernder Einsatz für die Bergrettung Rauris in der Kitzlochklamm in Taxenbach am Montagnachmittag.

Am Montagnachmittag geriet eine 33-jährige Slowenin beim Klettern im Kitzlochklamm-Klettersteig in Taxenbach in eine alpine Notlage. Im oberen Bereich des Klettersteigs kam die Frau nach Angaben der Polizei nicht mehr weiter. Als Grund gab sie Erschöpfung an. Ein Alpinpolizist und die alarmierte Bergrettung Rauris stiegen zur Slowenin und ihrem Begleiter auf und seilten diese in die Kitzlochklamm ab. Der Klettersteig ist laut Bergrettung mit Schwierigkeit D bewertet. Die Einsatzkräfte bargen die beiden mittels Dyneema- Seilbahn aus dem steilen Gelände.