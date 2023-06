1923 wurden in Taxenbach "D' lustigen Baukogler" gegründet. Seit eineinhalb Jahren wird für die 100-Jahr-Feier am Wochenende gearbeitet.

Tanz in den 1930ern.

Die Baukogler bei einem Ausflug in den 1930ern, vermutlich auf dem Baukogel.

Das Festzelt auf dem Dechantsfeld in Taxenbach steht. "1200 Leute passen rein", sagt Andreas Hechenberger. "Wir rechnen damit, dass das Zelt am Samstag voll und am Sonntag halbwegs voll ist. Wir brauchen etwa 80 Leute, um den Zeltbetrieb aufrechtzuerhalten. Andere ...