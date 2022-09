Taxenbach: Jagdhütte in Vollbrand - aber was hat das Feuer ausgelöst?

Wegen einer in Brand geratenen Jagdhütte im Ortsgebiet von Taxenbach sind am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte von vier Ortsfeuerwehren alarmiert worden.

Eine Jagdhütte auf dem Gschwandtnerberg in zirka 1300 Meter Seehöhe ist Donnerstagvormittag aus noch unbekannter Ursache abgebrannt. Die Feuerwehr lösten Alarmstufe 3 aus, da lange Relaisleitungen zu legen waren. Neben der FF Taxenbach rückten die Wehren aus Lend, Bruck und Rauris aus. Allein die Anfahrt zur abgelegenen Einsatzstelle habe gut 45 Minuten gedauert, schilderte Ortsfeuerwehrkommandant Gerhard Eder. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Löscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag an.

Bezirksfeuerwehrkommandant Klaus Portenkirchner war ebenfalls am Ort des Geschehens: "Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine Brandstiftung. Ein Sachverständiger ist jedoch bestellt worden. Ein Nebengebäude der Hütte konnte durch den Löscheinsatz gerettet werden."