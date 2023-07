Taxenbach: Neun Verletzte bei Verkehrsunfall auf der B311

Zwei Schwer- und sieben Leichtverletzte hat ein Verkehrsunfall auf der Pinzgauerstraße (B311) bei Taxenbach Samstagvormittag gefordert.

Es kam zu einem Zusammenstoß von drei Autos. Ein 43-jähriger Urlaubsgast kam mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in Folge mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen. Alle drei Lenker und die insgesamt sechs Beifahrer wurden laut Polizei verletzt in das Tauernklinikum Zell am See und das Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht.

Ein saudi-arabischer Urlaubsgast fuhr mit seinem Pkw mit vier weiteren Personen im Fahrzeug von Zell am See kommend in Fahrtrichtung Taxenbach und kam mit dem Auto auf Höhe einer aus seiner Sicht leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, gelenkt von einer 53-jährigen Tennengauerin. Durch diese Erstkollision wurde das Fahrzeug der Frau ausgehebelt und kam auf der Fahrerseite unmittelbar neben der Straße zum Liegen.

Die 53-Jährige wurde durch den Unfall im Wagen eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Taxenbach und Högmoos mittels Bergeschere befreit werden. Ihre 22-jährige Beifahrerin konnte das Fahrzeug, nachdem es durch Zeugen des Unfalles wieder auf die Räder gestellt worden war, selbstständig verlassen.

Nach dieser Erstkollision kam es zu einer weiteren frontalen Kollision mit einem hinter der Tennengauerin fahrenden Auto, gelenkt von einer 48-jährigen Tschechin. Lenkerin und Beifahrer wurde durch den Unfall ebenfalls verletzt.

Am Unfallort gab es ein Großaufgebot an Einsatzkräften. Das Rote Kreuz war mit einem Notarzthubschrauber, vier Rettungswägen, einem praktischen Arzt, der als Notarzt agierte, sowie einem Einsatzleiter an Ort und Stelle. Die B311 war wegen des Verkehrsunfalls rund eineinhalb Stunden gesperrt, es bildete sich in beide Fahrtrichtungen enormer Stau.