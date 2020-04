Taxenbach: Zuchtziege "Stella" von Viehdieben gestohlen

Einen Viehdiebstahl im Pinzgau hat die Polizei gemeldet. Von einer Weide in Taxenbach sei eine Zuchtziege der Rasse "Tauernschecke" von Unbekannten gestohlen worden, heißt es im Bericht.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Viehdiebstahl in der Zeit vom Abend des 24. April bis zum Nachmittag des 25. April - also von Freitag auf Samstag der Vorwoche.

Das Tier befand sich in einem eingezäunten und mit Strom gesicherten Weidebereich nahe der Landwirtschaft des Halters in Taxenbach. Durch die Täter wurde die Stromzufuhr des Zaunes abgeklemmt und in weiterer Folge die Zuchtziege mit dem Namen "Stella" gestohlen. Das Tier hat einen Wert von 1000 Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang keine.

Bei der "Tauernschecke" handelt es sich um eine Ziegenrasse aus den Hohen Tauern. Ihr Bestand gilt als gefährdet.

