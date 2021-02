Taxenbacher Senioren müssen für ein Jahr nach Rauris ziehen

Dass die Nachbargemeinde Rauris an einem neuen Seniorenhaus baut, erweist sich jetzt auch als Glücksfall für Taxenbach. Die Taxenbacher können dadurch den Neubau ihres eigenen Seniorenwohnheims wie geplant umsetzen und ersparen sich sogar Geld.

Das neue Haus in Taxenbach entsteht an der Stelle des bestehenden im Ortszentrum. Das alte Gebäude wird entkernt, erneuert und erweitert. Statt 23 stehen in Zukunft 36 Betten zur Verfügung. Und es kommt ein Tagesbetreuungszentrum mit zehn Betten für die Unterpinzgauer Gemeinden dazu. Der ...