Taxhamer Schule holte Gesundheitspreis

Die Schülerinnen und Schüler der Anna-Bertha-Königsegg-Schule in Taxham für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf hatten am Montag im SN-Saal allen Grund zu feiern: Mit ihrem Projekt "Von Schüler zu Schüler", bei dem sie selbst ein Schulbuffet planten und vom Bau der Verkaufstheke bis zur Werbung alles selbst umsetzten, holten sie sich beim Gut-drauf-Gesundheitspreis des Salzburger Jugendrotkreuzes den ersten Platz und damit den 1500-Euro-Siegerscheck der Uniqa Versicherung. Insgesamt waren 27 Projekte von Schulklassen aller Altersgruppen eingereicht worden, so viele wie noch nie. Bild: SN/ Bild: SN/ Bild: SN/MIKE VOGL/UNIQA





Quelle: SN