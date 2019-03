"mytaxi" plant nach der "Anlaufphase" den Schritt in weitere Bundesländer.

In den Salzburger Taximarkt kommt Bewegung. Derzeit gibt die Funktaxi-Vereinigung 81-11 den Ton an. Rund 350 Fahrer stehen in deren Diensten. Die deutsche App "mytaxi", eine Daimler-Tochter, will ihre Stellung in der Stadt weiter ausbauen. Die Zielvorgabe für März lautete ...