Taxi gegen Poller: Drei Verletzte

In der Salzburger Altstadt prallte am Samstagnachmittag gegen 15.20 Uhr ein Taxi ungebremst gegen einen auffahrenden Poller. Durch die Wucht des Anpralles wurde die 57-jährige Taxilenkerin verletzt. Am Taxi entstand erheblicher Sachschaden. Ihre Fahrgäste, 96 und 68 Jahre alt, die vorerst über keine Beschwerden klagten, stiegen in ein weiteres Taxi um. Später stellten sich jedoch Schmerzen ein, sodass die zweite Taxilenkerin ihre Fahrgäste ins UKH Salzburg brachte.

Quelle: SN