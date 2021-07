Taxibus in Tamsweg fing während der Fahrt Feuer

Seit über 80 Jahren betreibt der Wirtschaftsverein Tamsweg dort eine Filiale. Künftig soll der Nahversorger in das neue Projekt "WiR 2.0" übersiedeln.

Schüler und Lehrer des multigaustinums erzielten einen Spendenbeitrag von rund 5000 Euro. Damit wird jetzt Kindern in Ghana geholfen.

Chronik

Nach dem Zugunfall der Murtalbahn am Morgen des 9. Juli an der Landesgrenze Steiermark-Salzburg ist nun bekannt, wie der entgleiste und in die Mur gestürzte Triebwagen geborgen werden soll. Wie die …