Taxifahrer vergriff sich während Fahrt mehrfach an Frau - Schuldspruch in Salzburg

1200 Euro unbedingte Geldstrafe und zehn bedingte Haft für 44-jährigen Anegeklagten wegen geschlechtlicher Nötigung (nicht rechtskräftig).

Weil er einer 20-jährige Frau während einer beruflichen nächtlichen Fahrt mit Gewaltanwendung und gegen ihren Willen über ihrer Kleidung auf die Brüste gegriffen und auch ihren unteren Intimbereich betastet hatte, saß Montag ein - nunmehr ehemaliger Taxifahrer - vor einem Salzburger Schöffensenat.

Der damals nebenbei als Taxler tätige, im Pongau lebende 44-Jährige soll die junge Frau in der Vorfallsnacht im März dieses Jahres auch noch gegen ihren Willen geküsst und sie an den Haaren gepackt und hin zu seinem Geschlechtsteil gezogen haben. Vor dem Senat (Vorsitz: Richterin Martina Kocher) bestritt der Angeklagte die Vorwürfe: "Ich bin nicht schuldig. Die junge Frau hat sich vielmehr mir genähert. Sie wollte eigentlich gar nicht aussteigen und ist zu mir herübergerutscht. Und ich hab nur einen Kuss erwidert, den sie gewollt hat. Bewusst habe ich ihr sicher nicht an die Brust oder so gegriffen", meinte der von der jungen Schwedin schwer belastete Angeklagte im Prozess.

Der Senat schenkte dem Ex-Taxler keinen Glauben und verurteilte ihn im Sinne der Anklage wegen geschlechtlicher Nötigung zu zehn Monaten bedingter Haft sowie zu 1200 Euro unbedingter Geldstrafe. Nicht rechtskräftig.