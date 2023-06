Taxifahrer in der Stadt Salzburg brutal beraubt: Zehn Jahre Gefängnis für Tschechen

In seiner Heimat schwer vorbestrafter Tscheche war im Prozess am Salzburger Landesgericht umfassend geständig. Er hatte dem Taxifahrer an einer Tankstelle ein Messer vorgehalten, diesem das Handy geraubt und das Opfer dabei auch verletzt.

Er wurde bereits elf Mal gerichtlich verurteilt. In seiner Heimat Tschechien saß er zuletzt wegen Diebstahls unter Gewaltanwendung und unter Einsatz von Waffen bereits mehr als sieben Jahre hinter Gittern - bis 2021. Das hielt den 29-jährigen Angeklagten aus Ostrava, er saß am Dienstag vor einem Salzburger Schöffensenat, nicht davon ab, am 22. Februar dieses Jahres diesmal in der Stadt Salzburg erneut eine schwere Gewalttat zu begehen. Laut Anklage sprach er gegen 4.30 Uhr Früh auf einer Tankstelle in der Elisabeth-Vorstadt einen Taxifahrer (59) an, der dort gerade sein Fahrzeug reinigte. Er bat den Taxler zuerst, ob er ihm Geld wechseln könne. Nach einem kurzen Gespräch, so Staatsanwalt Leon-Atris Karisch nun im Prozess, "zückte der Angeklagte plötzlich ein Messer, machte damit Stichbewegungen gegen den Oberkörper des Opfers und forderte Geld. Dann brachte er den Taxifahrer gewaltsam zu Boden, raubte ihm dessen Mobiltelefon und etwas Bargeld und flüchtete".

Der Taxifahrer, vertreten von Opferanwalt Stefan Rieder, erlitt durch den Sturz auf den Boden eine Platzwunde und durch das Messer des Angeklagten Schnittverletzungen am rechten Handrücken und am Daumen.

Strafrahmen lag im konkreten Fall sogar bei bis zu 20 Jahre Haft

Der schwer vorbestrafte Tscheche (Verfahrenshelfer: RA Hermann Hinterberger) bekannte sich umfassend schuldig. Er habe "hier in Österreich eigentlich keine Straftat begehen wollen", meinte er gegenüber dem Schöffensenat (Vorsitz: Richterin Marlene Swozil). Im Vorverfahren hatte der Angeklagte von Geldnot gesprochen - er habe die Nacht vor der Tat im Casino verbracht und viel Geld verloren.

Der Senat verurteilte den Tschechen schließlich wegen schweren Raubes zu zehn Jahren unbedingter Haft. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Weil beim 29-Jährigen auch die Voraussetzungen der Strafschärfung wegen Rückfalls vorlagen, betrug der Strafrahmen in seinem Fall sogar ein Jahr bis zu 20 Jahre Haft (grundsätzlicher Strafrahmen für schweren Raub: ein Jahr bis 15 Jahre Haft).