Taxifahrerin in der Stadt Salzburg überfallen - Täter flüchtete

In der Stadt Salzburg ist heute, Mittwoch, am frühen Vormittag eine Taxifahrerin überfallen worden. Der Täter habe die Frau mit einem Messer bedroht und sei dann mit ihrer Geldbörse geflüchtet, erklärte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion.

Ersten Informationen zufolge wurde die Lenkerin nicht verletzt. Eine Fahndung nach dem bisher unbekannten Mann ist bisher negativ verlaufen.

Der Verdächtige stieg kurz nach 8.30 Uhr beim Makartplatz im Zentrum der Stadt in das Taxi. Zunächst habe er sich zu einigen vermeintlichen Zielen bringen lassen, so die Sprecherin. In der Schopperstraße im Stadtteil Itzling soll es zu dem Raub gekommen sein.

Die Höhe der Beute war vorerst nicht bekannt. Der Täter war mit einem beigen Oberteil und einer weißen Jogginghose bekleidet. Er wurde als südländischer Typ beschrieben.

Zweiter Überfall binnen weniger Tage

Es war der zweite Überfall auf ein Taxi binnen weniger Tage in der Landeshauptstadt. Am vergangenen Donnerstag war ein 24-jähriger Mann beim Museumsplatz in ein Taxi gestiegen und hatte sich ins Bahnhofsviertel bringen lassen. Als der 49-jährige Taxifahrer den Fuhrlohn kassieren wollte, zog der Fahrgast laut Angaben des Opfers eine Schusswaffe, richtete diese auf ihn und forderte: "Gib mir deine Kasse."

Der aus Nigeria stammende Taxler weigerte sich, verließ fluchtartig sein Fahrzeug und lief Richtung Hauptbahnhof davon. Dabei schrie er laut um Hilfe. Der Verdächtige flüchtete nach der Tat ohne Beute zu Fuß Richtung Salzburg-Itzling. Der 24-jährige Salzburger konnte aber wenig später im Zuge der Fahndung festgenommen werden.