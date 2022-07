Taxilenker kollidierte mit E-Scooter-Fahrer in der Stadt Salzburg

Der 29-Jährige trug keinen Helm und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Am Mittwochabend kam es am Elisabethkai in der Stadt Salzburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Taxilenker und einem E-Scooter-Fahrer.

Ein 31-jähriger Oberösterreicher befuhr mit seinem E-Scooter den Fahrradstreifen auf der Saint-Julien-Straße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung stadtauswärts. Zur selben Zeit lenkte ein 29-jähriger Taxilenker seinen Pkw von der Lehener Brücke in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte in weiterer Folge rechts in den Elisabethkai einbiegen. Im Zuge des Abbiegevorgangs kam es zu einer Kollision zwischen dem E-Scooter und dem Pkw. Der 29-Jährige trug keinen Helm und zog sich Verletzungen im Bereich des linken Knies zu. Er wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus verbracht. Der 29-jährige Syrer wurde nicht verletzt. Ein mit den Beteiligten durchgeführter Alkotest verlief negativ, berichtet die Polizei in einer Aussendung.