Taxler raste trotz Starkregens und Aquaplaning-Gefahr mit 154 km/h auf der Pinzgauer Bundesstraße

Der 45-jährige Fahrer gab Termindruck als Grund für seine Raserei an.

Das Taxi war Samstag Nachmittag der Zivilstreife der Landesverkehrsabteilung auf der B 311, zwischen Saalfelden und Weißbach, in Fahrtrichtung Lofer aufgefallen. Der 45-jährige Lenker war trotz Starkregens und akuter Aquaplaning Gefahr, offensichtlich mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Bei der Nachfahrt konnte anstatt der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, in einer langgezogenen Rechtskurve eine tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit von 154 km/h gemessen werden.

Der Lenker, der zum Zeitpunkt der Übertretung allein im Fahrzeug war, gab Termindruck als Begründung der überhöhten Fahrgeschwindigkeit an. Der Pinzgauer wird angezeigt.

Quelle: SN