Teenager sollen 14-Jährigen in Altstadt mit Messer bedroht haben

Das Opfer konnte die Täter rasch identifizieren: Es gab ein zufälliges Wiedersehen auf der Polizeiinspektion.

Am späten Samstagnachmittag suchte ein 14-Jähriger Hilfe bei der Salzburger Polizei: Der Jugendliche sei durch zwei vorerst unbekannte Täter in der Altstadt mit einem Messer bedroht worden. Einer der Täter habe seine Oberbekleidung durchsucht, gleichzeitig sei von dem 14-Jährigen Bargeld gefordert worden. Nachdem er aber weder Geld noch Wertgegenstände mit sich führte hätten sie von ihm abgelassen.

Wiedersehen auf der Polizeiinspektion

Die mutmaßlichen Täter wurden indes schnell gefunden: Um die Anzeige zu erstatten, saß der 14-Jährige in der Rathausinspektion. Und eben dort traf er auf seine Peiniger. Denn diese waren in der Zwischenzeit laut Angaben der Polizei in eine Auseinandersetzung im Mirabellgarten verwickelt gewesen - und dort von den Beamten angehalten und auf die Wache mitgenommen worden. Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 13-jährigen und einen 16-jährigen Österreicher.

Zum Streit im Mirabellgarten rückten am späten Samstagnachmittag gleich mehrer Streifen aus: Nach Angaben von Zeugen gab es dort einen Streit unter mehreren Jugendlichen. Viele flüchteten als die Polizei auftauchte. Einige der Beteiligten im Alter von 13 bis 16 Jahren konnten angehalten werden. Auslöser für den Tumult dürfte laut Polizei eine zuvor zwischen zwei Beteiligten vereinbarte körperliche Auseinandersetzung gewesen sein, in die sich schließlich die anwesenden Freunde der Kontrahenten einmischten. Zumindest zwei Personen wurden dadurch leicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen werden vom Kriminalreferat des Stadtpolizeikommando Salzburg geführt.