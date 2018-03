Teilbedingte Haft für einen Pongauer Kokaindealer

28-Jähriger verkaufte auch Cannabis und Amphetamine.

Weil er insgesamt rund 300 Gramm Kokain, ein halbes Kilo Cannabis sowie auch Amphetamine an mehrere "Kunden" verdealt hatte, musste am Dienstag ein 28-jähriger Pongauer am Landesgericht auf der Anklagebank Platz nehmen. Der seit Oktober 2017 in U-Haft sitzende junge Mann (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) zeigte sich gegenüber Richter Günther Nocker geständig. Er erhielt 15 Monaten teilbedingte Haft, fünf Monate davon unbedingt. Das Urteil ist rechtskräftig.

(SN)