Teisendorf: Salzburgerin bei Frontalkollision wegen Ölspur schwer verletzt

Zwei Schwerverletzte, darunter eine 72-jährige Frau aus Salzburg, hat es am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall im benachbarten Teisendorf (Bayern) gegeben.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei Freilassing am Montag gegen 8.40 Uhr auf der B304 in Teisendorf/Moosleiten. Ein 19-jähriger Mann aus Laufen war mit einem Firmenwagen einer Baufirma aus Saaldorf-Surheim in Richtung Ainring unterwegs.

In einer Rechtskurve kam er aufgrund einer bereits vorhandenen massiven Ölspur ins Schleudern und prallte infolgedessen in einen entgegenkommenden Jeep einer 72-jährigen Salzburgerin.

Beide Unfallbeteiligten erlitten schwere Verletzungen und mussten stationär in umliegende Krankenhäuser aufgenommen werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die B304 für zweieinhalb Stunden komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Weildorf sowie die Freiwillige Feuerwehr Ainring waren mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Zur Versorgung der Verletzten war das BRK mit zwei Rettungswägen, einem Notarzt sowie dem Rettungshubschrauber "Christoph 14" an der Unfallstelle. Die Straßenmeisterei band mit Hilfe der Feuerwehr auslaufende Betriebsstoffe und reinigte die Fahrbahn.

Hinweise auf den Verursacher der Ölspur nimmt die Polizeiinspektion Freilassing unter Tel. 08654/46180 entgegen.