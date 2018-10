Unbekannter Mann gaukelte Gewinn von 24.000 Euro vor.

Ein Unbekannter rief Ende September eine Tennengauerin mit unterdrückter Nummer an. Er gaukelte ihr vor, sie habe 24.000 Euro gewonnen; damit der Gewinn ausbezahlt werden könne, müsse sie aber zuvor eine vierstellige Gebühr an ein Inkassobüro überweisen. Die Frau überwies nichts, sondern wandte sich an die Polizei.

Quelle: SN