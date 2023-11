Telefonbetrüger lockten 83-jähriger Flachgauerin 120.000 Euro heraus

Eine Seniorin aus dem Flachgau wurde am Donnerstag, 16. November, Opfer von sehr geschickt agierenden Telefonbetrügern. Mit der sogenannten Kautionsmasche brachten sie die 83-Jährige dazu, einem Mittäter der betrügerischen Anrufer eine Tasche mit 120.000 Euro zu übergeben.

Laut der Salzburger Polizeisprecherin Irene Stauffer hatte die 83-jährige Flachgauerin am Donnerstag mehrere Anrufe erhalten - die Anrufer gaben sich sich dabei als Polizist bzw. als Staatsanwältin aus. Die falschen Vertreter von Exekutive und Strafverfolgungsbehörde täuschten der Frau äußerst geschickt vor, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verschuldet habe, bei dem ein Kind getötet worden sei; sollte nicht rasch eine hohe Kaution gezahlt werden, dann komme der Sohn in Haft. Die Flachgauerin wurde von den Anrufern bzw. Tätern aufgefordert, sie müsse knapp 180.000 Euro in eine Tasche geben, die kurz darauf abgeholt werde.

Tatsächlich übergab die 83-Jährige - sie hatte insgesamt neun Telefonanrufe von den Betrügern erhalten - letztlich 120.000 Euro in einer roten Stofftasche an einen unbekannten Mann. Der Unbekannte verließ laut der Polizeisprecherin zu Fuß den Übergabeort. Erst am Donnerstagabend erstattete die betrogene Frau dann bei der Polizei Strafanzeige.

Die Polizei ersucht eindringlich, niemals auf Geldforderungen von Anrufern einzugehen.