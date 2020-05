Telefonbetrug in Salzburg: Zwei Frauen festgenommen

Die Polizei konnte am 7. Mai zwei Frauen, die an den Telefon-Betrugsmaschen in Salzburg und Oberösterreich beteiligt gewesen sein sollen, festnehmen. Einem unbekannten männlichen Täter gelang dabei die Flucht.

Vor allem im Flachgau wurden in den letzten Wochen gehäuft Pensionistinnen und Pensionisten von vermeintlichen Beamten der Kriminalpolizei angerufen und darüber informiert, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Die Täter stellten sich höflich als Herr "Stefan Burg" und dem dazugehörigen Einsatzleiter Herr "Heinzmann" vor. Mit mehreren Anrufen wurde Vertrauen aufgebaut. Die Opfer der Betrüger wurden dann aufgefordert, ihr gesamtes Erspartes von der Bank abzuheben. Das Geld sollte an einer öffentlichen Stelle deponiert werden, es würde dann von der Polizei abgeholt. Nachdem die Täter in Besitz des Geldes waren, wurde das Opfer erneut angerufen und darüber informiert, dass es sich um Falschgeld handle und dieses von der Polizei beschlagnahmt wurde. Eine 91-Jährige Flachgauerin übergab dabei 40.000 Euro an die Betrüger. Am 7. Mai konnte das Kriminalreferat in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt eine Geldübergabe einer 84-jährigen Salzburgerin zu verhindern und dabei zwei Täterinnen festzunehmen. Einem Mann gelang dabei die Flucht. Die 26- und 27-jährigen Oberösterreicherinnen wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg in die Justizanstalt Salzburg überstellt.

Quelle: SN