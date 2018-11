Telefonseelsorge: 40 Jahre ein offenes Ohr

Die Telefonseelsorge Salzburg feiert dieses Jahr ihr 40-Jahr-Jubiläum. Leiter Gerhard Darmann (58) zog beim Pressegespräch Dienstagvormittag positive Bilanz: Mehr als 444.000 Gespräche wurden in den vergangenen vier Jahrzehnten geführt. Etwa 450 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen waren in dieser Zeit im Dienst der Telefonseelsorge.

Seit der Gründung des telefonischen Notdienstes habe sich einiges getan, sagt Darmann. Die Installierung von Regionalstellen im Pinzgau und im Lungau, der Aufbau der kids-line sowie die Entwicklung einer Mail- und Chatberatung als Reaktion auf veränderte Kommunikationsgewohnheiten nennt der Telefonseelsorge-Leiter als wesentliche Meilensteine. Seit der ersten Stunde ist der Notdienst bei Tag und Nacht erreichbar; möglich sei dieses Angebot nur aufgrund der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, erklärt Darmann und betont: "Die ehrenamtlich tätigen Frauen und Männer sind das Herz der Telefonseelsorge."

Psychische Erkrankungen werden offen angesprochen

Thematisch sieht Darmann Einsamkeit und allgemeine seelische Nöte als häufigste Gründe von Menschen, die bei der Telefonseelsorge Rat suchen: "Das hat sich über die Jahre kaum gewandelt - trotz der veränderten Kommunikationsmöglichkeiten." Eine Veränderung ortet der Telefonseelsorge-Leiter im Umgang der AnruferInnen mit seelischen Erkrankungen: "Die werden offener angesprochen als früher. Mit aller Vorsicht kann man hier von einem Teilerfolg in der Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen sprechen: Die Scham und Scheu, auch über psychische Probleme zu reden, sind geringer geworden."

Trauer und Beziehungsprobleme seien weitere Themenfelder, die die AnruferInnen bei der Telefonseelsorge beschäftigten, erzählt Gudrun Köck (53). Sie ist diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und hauptamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Salzburg. Die Mondseerin unterstützt ehrenamtliche MitarbeiterInnen bei Fragen oder nach schwierigen Gesprächen am Telefon. Ihre Motivation bei der Telefonseelsorge mitzuarbeiten: "Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Mitarbeitern verfolgen wir ein Ziel: Für andere in schwierigen Lebenslagen da zu sein."

Die Telefonseelsorge Salzburg ist ein telefonischer Notruf der katholischen und evangelischen Kirche. Gegründet am 6. November 1978, feiert sie heuer ihr 40-jähriges Bestehen. Seit 1998 gibt es neben der Zentrale in Salzburg auch Außenstellen in Zell am See und in Tamsweg, alle erreichbar unter der Notrufnummer 142. In den vergangenen 40 Jahren hat das Team rund um Leiter Gerhard Darmann insgesamt 350.000 Stunden telefoniert und mehr als 440.000 Gespräche entgegengenommen. Seit 2012 bzw. 2016 ergänzen Mail- und Chatberatung das Hilfsangebot der Telefonseelsorge.

Kinder und Jugendliche können seit 1999 bei den MitarbeiterInnen der kids-line anrufen: 0800 234 123. Seit 2017 wird auch ein kids-line Chat angeboten.

Quelle: SN