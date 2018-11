Telefonseelsorge: Nachts rufen besonders viele Menschen an

Die Telefonseelsorge feiert 40-jähriges Bestehen. 120 Freiwillige hören Anrufern zu. Was motiviert sie?

Herr W. sitzt seit 40 Jahren zwei Mal im Monat im Büro der Telefonseelsorge. Er hat sich Zeitungsartikel zurecht gelegt, um schnell Gesprächsthemen zu finden. Und er hat eine Liste mit Witzen: "Die sind natürlich alle anständig", sagt er.

Herr W. war einer der ersten Personen, die die Telefonseelsorge ausgebildet hat. Zwei Jahre lang treffen sich die Interessierten dabei einmal im Monat zum Seminar, später gibt es Supervisions-Gruppen zum Austausch. 450 Ehrenamtliche hörten in den 40 Jahren des Bestehens den Anrufern zu, die die Nummer 142 gewählten hatten. Ein Helfer sei immer erreichbar, sagt Leiter Gerhard Darmann. "Wir versuchen, für die Stoßzeiten eine zusätzliche Person in den Außenstellen im Lungau und Pinzgau zu finden." Die Stoßzeiten seien am Nachmittag und am späten Abend, zwischen 22 und 23 Uhr.

Viele Anrufer, erzählt Herr W., könnten nicht schlafen. Sie fühlten sich einsam. Oder wären wütend. "Es sind psychologische Verstrickungen: Die Menschen kommen aus dem Kreis ihrer unguten Situation nicht raus." Der Helfer versucht, die Gespräche umzulenken. "Manchmal frage ich sie, welchen Streich sie in der Jugend gemacht haben."

In 40 Jahren hat 444.000 Mal das Telefon der Seelsorge geklingelt, sagt Darmann. Das sind 30 Anrufe täglich. Zusätzlich bietet der Notruf der katholischen und evangelischen Kirche eine Mailberatung und ein Service für Kinder und Jugendliche an. Die Kids Line ist telefonisch und per Chat erreichbar - die Jugendlichen würden nicht gern telefonieren.

Herr W. macht sich am Morgen nach dem Dienst Notizen, wie er den Menschen helfen konnte. Mehr über Kommunikation zu erfahren war der Grund, warum er bei der Telefonseelsorge angefangen hat. "Es geht um das Zuhören, das Analysieren von Überlegungen, die man selbst nicht versteht." Nach dem Nachtdienst ist er zwar fertig. Zwei Tage später sitzt er sich aber an den Computer, um sich für einen neuen Dienst einzutragen. "Solange ich den Anrufern Kraft und Mut geben kann, will ich weitermachen."