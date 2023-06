Temperaturen über 30 Grad: Stadt Salzburg lässt Bäder länger offen

Seit Sonntag steigen in Salzburg die Temperaturen, die Hitze wird voraussichtlich am Donnerstag ihren Höhepunkt erreichen. Bis zu 35 Grad Celsius könnte das Thermometer dann anzeigen. Bereits am Sonntag lockte das heiße Wetter viele in Salzburgs Freibäder. 5300 Gäste registrierten die drei Bäder der Stadt Salzburg. "Das war ein absoluter Rekordtag", sagt Roland Oberhauser, Leiter der städtischen Betriebe.

Um den Salzburgerinnen und Salzburgern auch nach der Arbeit noch eine Abkühlung zu ermöglichen, werden die städtischen Freibäder (Lepi, AYA-Bad und Volksgarten-Bad) bis einschließlich Donnerstag bis 21 Uhr geöffnet haben. "So haben auch Berufstätige die Möglichkeit, ihre Runden im Becken zu drehen", sagt Bürgermeister-Stv. Bernhard Auinger (SPÖ).

Wer in den kommenden Tagen noch länger im Freibad ist, muss sich allerdings auch auf eine Abkühlung der anderen Art einstellen: Denn mit der heißen Luft steigt auch die Gewitterneigung, sagt Meteorologe Christian Ortner (Geosphere). Bereits am Montag stieg die Gewitterneigung.

Unwetter mit starkem Regen und Hagel sind auch am Dienstag vor allem im Pinzgau und Pongau zu erwarten. Auch örtliche Muren seien möglich, sagt Ortner. Am niedrigsten ist die Gewitterwahrscheinlichkeit am Dienstag im Flachgau.

Am Mittwochabend seien auch im Norden Gewitter zu erwarten. Am Donnerstag wird es mit bis zu 35 Grad am heißesten. In der Nacht auf Freitag kommt dann eine Front mit verhältnismäßig kälterer Luft: 25 Grad soll es am Freitag im höchsten Fall bekommen. Mit dieser Kaltfront wird es wieder heftige Gewitter geben. "Vor allem in Deutschland muss man mit großen Gewittersystemen rechnen, es kann aber sein, dass wir einen Streifschuss abbekommen", sagt Ortner.

Die Landessanitätsdirektion hat angesichts der heißen Tage Tipps parat, wie man am besten mit der Hitze umgeht. Insbesondere ältere Menschen und Kleinkinder sollten viel trinken, sagt Mediziner Robert Sollak. Mindestens zwei Liter Wasser solle man zu sich nehmen, leicht essen, luftige Kleidung tragen, Fußbäder machen und körperliche Anstrengung vermeiden.