Tennengau: Flüchtlingshelfer entsetzt über Regierungspläne

Nach den Ankündigungen der neuen Regierung, Privatquartiere für Flüchtlinge zu verbieten, befürchten freiwillige Helfer im Bezirk, ihre Integrationsarbeit der vergangenen Jahre sei umsonst gewesen.

Für den Afghanen Nazer, der nun seit gut zwei Jahren in Abtenau lebt, ist die Sache klar: "Privat wohnen ist viel besser für die Integration, man findet eher eine Arbeit, man hat seine Ruhe", sagt er in gutem Deutsch. Er kam 2015 nach Österreich und hat mittlerweile subsidiären Schutz. Nachdem er und 150 weitere Flüchtlinge vom ehemaligen Rupertushof in die Alpenstraße in Salzburg verlegt worden waren, wollte er schnellstmöglich wieder zurück nach Abtenau. Heute wohnt er mit zwei anderen Afghanen in einer kleinen Wohnung im Zentrum, die dem Stift St. Peter gehört. "Ich fühle mich sehr wohl in Abtenau, unsere Betreuer haben sehr viel für uns getan."

Sein Landsmann Habib sagt noch deutlicher, was er von Großquartieren hält: "Hier in Abtenau können wir leben. Das Camp ist wie ein Gefängnis." Habib ist bei Bildungswerkleiterin Hilde Baumgartner untergebracht. Sie engagierte sich für die Asylwerber im Rupertushof und hält nach wie vor Kontakt zu einigen, die mittlerweile nach Salzburg umgesiedelt wurden. Die Pläne der neuen Regierung, keine privaten Quartiere mehr zuzulassen, seien ein Schlag ins Gesicht der Freiwilligen: "Viele sehen ihre Arbeit als sinnlos an. Jetzt haben sie zwei Jahre viel Zeit und Kraft investiert und jetzt wäre alles weg." Sie kennt beide Unterbringungsarten und kann den neuen Plänen nichts abgewinnen: "Das geht der Integration völlig zuwider. Aber das ist wahrscheinlich auch Sinn der Sache. Integration ist nicht erwünscht, einfach weg mit ihnen, das ist das Interesse."

Diese Einschätzung ist nicht ganz falsch: Tatsächlich soll die Unterbringung in staatlichen Quartieren den Zugriff der Behörden auf die Asylwerber erleichtern, das Asylverfahren beschleunigen und so durchaus verhindern, dass sich Asylwerber integrieren, was Abschiebungen nach einem negativen Asylbescheid schwieriger macht.

Abschiebung soll "leichter" werden, Integration startet später

Umgekehrt würde dadurch allerdings dann im Falle eines positiven Asylbescheids die Situation schwieriger, sagt Nazer: "Ich kenne viele in den größeren Lagern, die haben sogar schon einen positiven Bescheid, kennen aber keine Leute außerhalb des Camps, können kaum Deutsch und finden keine Arbeit."

Dieses Problem sieht man auch im Büro der zuständigen Landesrätin Martina Berthold (Grüne): "Die Leute sollten schon möglichst selbstständig sein, wenn sie ihren Asylbescheid bekommen. Wegsperren, isolieren, möglichst kein Kontakt zur einheimischen Bevölkerung, so funktioniert keine Integration." Daher unterstütze man, so gut es gehe, die private Unterbringung und versuche, auch die organisierten Quartiere möglichst klein zu halten.

Ein Platz in eine Privatquartier kommt der öffentlichen Hand günstiger

Hilde Baumgartner verweist zudem auf den finanziellen Aspekt: "Ein Platz in einem privaten Quartier kostet die öffentliche Hand 365 Euro im Monat, in einem organisierten Großquartier 680 Euro."

So genau will man die Zahlen im Büro der zuständigen Landesrätin Martina Berthold (Grüne) nicht bestätigen, aber die Versorgung in Großquartieren sei tatsächlich teurer. Auch der Bundesrechnungshof sowie der Rechnungshof der Stadt Wien haben dies bereits einmal festgestellt. Berthold selbst hat ihre Kritik an den Plänen schon deutlich geäußert: "Der Vorschlag des Innenministers zerstört die Integrationsarbeit wirklich nachhaltig. Aus meiner Sicht ist das nicht nur unmenschlich, sondern auch dumm, weil es die Arbeit in den Gemeinden und Städten und das Zusammenleben erschweren wird", meinte sie kürzlich in einem ORF-Interview.

Aktuell sind im Land Salzburg knapp 3000 Asylwerber untergebracht, 600 davon in privaten Quartieren, Voraussetzung dafür ist ein Deutschniveau der Stufe A1. Zu Spitzenzeiten vor zwei Jahren waren es rund 5000 Asylwerber, damals waren 900 davon privat untergebracht. Im Tennengau leben derzeit insgesamt 142 Flüchtlinge in zehn Quartieren in vier Gemeinden (Hallein, Golling, Puch, Oberalm). 15 davon sind privat untergebracht.

"Es ist schwierig, bei uns in der Gegend geeigneten Wohnraum zu finden"

Im Quartier in der Zenzlmühlstraße in Oberalm wohnen derzeit 16 Asylwerber. Die Pläne der neuen Bundesregierung stoßen auch hier auf wenig Verständnis. "Natürlich machen wir uns Sorgen, weil auch viele ,unserer' Flüchtlinge mittlerweile in Hallein, Salzburg oder auch Wien privat untergebracht sind", sagt Brigitte Scharler, die sich seit Jahren freiwillig in der Flüchtlingsbetreuung engagiert. Generell sei es schwierig, in der Gegend geeigneten Wohnraum zu finden. Zurzeit ist in Oberalm keiner der Asylwerber privat untergebracht. Lediglich ein Syrer mit positivem Asylbescheid und eine afghanische Familie wohnen im Ort. Dazu kommen vier Somalier, die sogenannten subsidiären Schutz genießen.

Schlagend werden können die nun diskutierten Pläne übrigens frühestens Mitte 2019: Die Versorgung von Flüchtlingen geht auf eine Bund-Länder-Vereinbarung aus dem Jahr 2004 zurück, die anderthalb Jahre Kündigungsfrist hat.