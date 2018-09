Tennengau: Schülerzahlen an den NMS sind stark zurückgegangen

Zum Schulstart zeigen neue Zahlen der Landesstatistik interessante Entwicklungen - im Tennengau sind die Schülerzahlen an der Polytechnischen Schule, den Sonderschulen und den Neuen Mittelschulen stark zurückgegangen.

Am gravierendsten sind die Zahlen in der Polytechnischen Schule (PTS) in Hallein: Als der heutige Direktor Michael Pann im Schuljahr 1989/90 dort seinen Dienst als Lehrer antrat, war die Schule zehnklassig, hatte also rund 250 Schüler. "Diese Zeiten sind vorbei. In den vergangenen beiden Jahren hatten wir zwei Klassen, heuer könnten es drei werden. Momentan stehen wir bei 51 Anmeldungen, aber ich gehe davon aus, dass bis zum Schulbeginn am Montag noch ein paar dazukommen", sagt Pann im TN-Gespräch. Die Gründe für den starken Rückgang sind vielfältig: "Es gibt mittlerweile sehr viele Schultypen in Hallein und Umgebung, hinzu kommen geburtenschwache Jahrgänge und immer mehr Kinder, die die Vorschule besuchen, denn die sind nach der NMS mit der Schulpflicht fertig und fallen für uns weg."

Dennoch sieht Pann die Zukunft der PTS Hallein optimistisch: "Wir haben ein großes Einzugsgebiet, unter zwei Klassen werden wir nie fallen. Außerdem wird ja jetzt die Lehre wieder aufgewertet, insofern hoffe ich, dass es wieder in die Gegenrichtung geht."

Rückgang im Sonderschulbereich ist ein positives Signal

Insgesamt sind die Schülerzahlen an den Pflichtschulen im Bezirk (Volksschulen, NMS, PTS und Sonderschulen) laut der Landesstatistik im Zehnjahresvergleich um 11,8 Prozent zurückgegangen, von 4868 auf 4292 Kinder. Während der Rückgang an den Volksschulen mit 2,3 Prozent nur gering war, fiel er an den Sonderschulen (-21,8 %) und Neuen Mittelschulen (NMS, -21,9 %) mehr als deutlich aus. "Im Bereich Sonderschule ist das ein positives Signal", erklärt Hannelore Kaserer, Pflichtschulinspektorin für den Tennengau. "Einerseits haben wir leicht sinkende Fallzahlen, andererseits werden immer mehr Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Volks- und Neuen Mittelschulen integriert und sogar in der PTS."

Gut 65 Prozent wählen nach wie vor die NMS

Den Rückgang der Schülerzahlen im NMS-Bereich müsse man relativ sehen: "Natürlich gibt es den Trend in Richtung Gymnasium. Aber man muss auch die andere Seite sehen, dass gut 65 Prozent der Eltern und Kinder nach wie vor die NMS wählen." Keine einzelne Schule habe massiv Schüler verloren, betroffen seien, wenn, dann vor allem die Schulen im Raum Hallein, wo das Gymnasium leicht erreichbar ist. "Die Frage des Schulwegs ist oft eine entscheidende."

"Eine NMS in Puch oder Oberalm würde man vollkriegen."

Das sieht Erich Franek, Direktor der NMS Adnet, ähnlich: "Das betrifft eher den städtischen Bereich, bei uns hält es sich sehr in Grenzen. Wir sind eigentlich schon ewig eine klassische achtklassige Schule." Die Gesamtzahl der Schüler in Adnet schwanke je nach Geburtenzahl zwischen 160 und 180, die "Abgänge" ans Gymnasium bewegen sich meist im einstelligen Bereich pro Jahrgang. Er bekomme sogar jedes Jahr zahlreiche Anfragen von Eltern aus Hallein, Oberalm und Puch, die ihre Kinder nicht aufs Gymnasium, aber auch nicht an die eigentlich zuständigee NMS im Sprengel, Hallein-Neualm, schicken wollen. "Ich glaube sogar, wenn Puch oder Oberalm eine eigene NMS hätten, die würden sie vollkriegen."

"Viele aus unserem Sprengel gehen aufs Gymnasium oder nach Goldenstein"

Der Neualmer NMS-Direktor Horst Mayer kennt die vor allem städtische Entwicklung aus erster Hand: "Wir waren immer zwischen acht und neun Klassen, jetzt hoffen wir, dass wir acht halten können." Zu Beginn seiner Direktorentätigkeit waren es um die 200 Schüler an der Schule, heuer sind es knapp 170. "Viele aus unserem Einzugsgebiet Neualm, Puch und Oberalm gehen aufs Gymnasium oder auf die private NMS Goldenstein." Aus diesem Blickwinkel sei auch der aktuelle Fachkräftemangel absehbar gewesen: "Wer auf ein Gymnasium geht, will dann meistens auch studieren, und dann geht irgendwann die Schere auf."

Matthias Petry