Tennengauer bedrohte Mitarbeiterin von Amt mit dem Tod

24-jähriges Opfer sperrte sich in Büro ein; 58-jähriger Wiederholungstäter nun in Haft.

In einem Amtsgebäude im Tennengau ist ein 58-Jähriger, der sich mit gefälschten Dokumenten Sozialleistungen erschleichen wollte, völlig ausgerastet. Weil seine Tricksereien ans Tageslicht kamen, bedrohte er am Donnerstag eine 24-jährige Amtsbedienstete laut Polizei mit folgenden Worten: "Ich erschieße dich! Ich sprenge euch alle in die Luft!" Am Freitag erschien der Tennengauer wieder im Amt und bedrohte die 24-Jährige erneut, worauf sie sich in einem Büro einsperrte.

Das Opfer und zwei Kollegen erstatteten daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die 24-Jährige gab dabei an, dass es in den vergangenen Wochen immer wieder zu derartigen Drohungen und Beleidigungen durch den 58-Jährigen gekommen war. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.