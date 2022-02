Tennengauer bedrohte Syrer und holte Fleischmesser: Geschworene verneinten Vorwurf des Mordversuchs

Der Hauptvorwurf gegen den Tennengauer (33), der am Mittwoch in Salzburg vor einem Geschworenengericht Platz nehmen musste, war massiv: Laut Anklage von Staatsanwalt Tomas Schützenhofer hatte der mehrfach vorbestrafte 33-Jährige versucht, am 27. März 2021 zur Mittagszeit in Hallein einen Syrer (26) mit einem Fleischmesser zu erstechen. Zu einer tatsächlichen Messerattacke auf den Flüchtling kam es nicht: die Polizei griff ein und nahm den 33-Jährigen fest.

SN/bilderbox Symbolbild.