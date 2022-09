Tennengauer brach 36 Mal in Ordinationen ein

Ermittler des Salzburger Landeskriminalamts konnten einen 41-jährigen Tennengauer ausforschen, der zwischen Herbst 2021 und Juni 2022 nicht weniger als 36 Einbrüche verübt haben soll.

Konkret drang der bereits vorbestrafte Beschuldigte in der Stadt Salzburg, im Flach- und Pongau sowie im nahen Oberösterreich immer wieder in Ordinationen oder Therapiepraxen ein. An den jeweiligen Tatorten durchsuchte er sämtliche Räume und stahl wiederholt Geld aus diversen Hand- und Kaffeekassen. In die Ordinationen gelangte er über Türen oder Fenster, die er zumeist mit einem Brecheisen aufzwängte. Ende Juni erfolgte die Festnahme des 41-Jährigen.

Der Beschuldigte gab an, die Einbrüche zur Finanzierung seines Lebensunterhalts begangen zu haben. Bei einer Hausdurchsuchung bei dem Mann stellten Polizisten mehrere Waffen sicher, etwa eine gestohlene Faustfeuerwaffe. gegen den 41-Jährigen besteht ein aufrechtes Waffenverbot, er wurde in die Justizanstalt eingeliefert.

Der Gesamtschaden liegt bei rund 100.000 Euro - ein Großteil davon ist Sachschaden.