Tennengauer Derbys versprechen harten Kampf auf Augenhöhe in der Salzburger Liga

Mit Kuchl und Golling stehen sich am Sonntag die derzeit besten Tennengauer Clubs gegenüber. Andere Sorgen im Derby haben Puch und Union Hallein, die wie Adnet in Bramberg einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf landen wollen.

Der Abschluss der Englischen Woche in der Salzburger Liga mit drei Spielen binnen weniger Tage hat es in sich. Nachdem die fünf Tennengauer Vertreter schon am Dienstag und Mittwoch (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe) im Einsatz waren, kommt es am Wochenende gleich zu zwei brisanten Derbys. Während sich Kuchl und Golling um die Nummer eins im Bezirk duellieren, suchen Puch und Union Hallein den Weg aus dem Tabellenkeller. Und auch Adnet hat mit Bramberg einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt vor der Brust.



Showdown in Kuchl: Gab es in den vergangenen fünf Saisonen kein Vorbeikommen am SV Kuchl, bietet Nachbar Golling heuer im ersten Saisondrittel kräftig Paroli. "Das ist ein Duell auf Augenhöhe", erwartet Kuchls Sportlicher Leiter, Christian Seidl, am Sonntag (16 Uhr) einen harten Kampf. Beste Tennengauer Mannschaft zu bleiben steht für ihn nicht im Vordergrund: "Wichtiger ist, dass im Derby viele Zuschauer kommen, wir unsere Heimstärke bewahren und damit vorn dranbleiben." Ähnlich sieht das Gollings Trainer Philip Buck: "Ich hoffe auf ein echtes Fußballfest mit vielen Fans und den wohl zwei jüngsten Teams der Liga." Wie Co-Trainer Fuad Ustamujic und so mancher Spieler in beiden Reihen war auch er jahrelang auf der Gegenseite tätig. Eine Kampfansage ist Buck nicht zu entlocken: "Der Unterschied zwischen den beiden Clubs ist hausgemacht. Kuchl hat ganz andere Rahmenbedingungen. Da wäre es vermessen zu konkurrieren und ein Wunder, wenn wir an ihnen vorbeiziehen. Wir werden aber alles versuchen, um das Derby zu gewinnen."



Kampf ums Überleben in Puch: Zwei Jahre nachdem Union Hallein im Abstiegskampf die Nase vorn hatte, treffen sich Puch und die Salinenstädter erneut im Tabellenkeller der Salzburger Liga. "Beide Mannschaften sind nicht gut drauf. Das wird für beide ein Kampf ums Überleben und sicher kein schönes Spiel zum Anschauen", meint Halleins Sportchef David König zum Spiel am Samstag (17 Uhr). Dass man gegen Puch zuletzt eine ausgeglichene Bilanz aufwies und in den vergangenen Spielzeiten meist in den hart umkämpften Duellen mit direkten Konkurrenten überzeugte, kümmert ihn nicht: "Die Statistik zählt in unserer Situation nichts. Und die Tugenden, die uns früher ausgezeichnet haben, bringen wir heuer leider noch nicht konstant über 90 Minuten auf den Platz."

Für Mittwoch (nach Redaktionsschluss) war bei Union noch ein Gespräch mit Trainer Thomas Eder angesetzt - ob Eder auch wirklich am Samstag gegen Puch auf der Trainerbank sitzen wird, wollte König beim TN-Gespräch am Montag noch nicht vorhersagen: "Ich bin ja kein Prophet."



Adnet reist zu Krisengipfel: Angespannt ist die Lage auch beim stark in die Saison gestarteten Aufsteiger Adnet. Zuletzt zeigte der Pfeil wegen vieler Ausfälle steil nach unten. Nun gastiert man bei den zu Hause noch punktelosen Brambergern, die bislang die negative Überraschung der Liga sind. "Sie waren auch in den letzten Jahren eine Wundertüte, haben jetzt gerade einen negativen Lauf", weiß Adnets Trainer Eidke Wintersteller. Er kann beim Spiel am Sonntag (17 Uhr) wieder auf die zuletzt gesperrten Udo Oberauer und Patrick Ramsauer bauen und traut seiner Elf einiges zu: "Wir fahren dorthin, um zumindest einen Punkt mitzunehmen. Den können wir sicher holen. Aber drei Punkte wären natürlich noch besser."