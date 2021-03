Tennengauer Großmütter engagieren sich gegen rechts: "Alt sein heißt nicht stumm sein"

Auch im Tennengau engagieren sich "Omas gegen rechts" für Demokratie, Klimaschutz und Frieden. Auf Facebook wurde die Gruppe gegründet. Für ihre Anliegen gehen die "Omas" sogar dafür auf die Straße.

Barbara Ortner aus Rußbach und Maria Golser aus Rif haben sich dem Verein "Omas gegen rechts" angeschlossen. "Wir sind eine Gruppe von Menschen die ähnlich denken und was tun wollen", sagen die Beiden. Vor allem machen sie sich Sorgen um die politische Entwicklung in Österreich. Barbara Ortner war deswegen mit 75 Jahren das erste Mal auf einer Demonstration. "Im fortgeschrittenen Alter ist es viel einfacher und konfliktfreier sich mit Frauen zu verbünden. Ich habe in der Omagruppe gleichgesinnte, nette und ...