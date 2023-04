Tennengauer Großvater kletterte beim Spazieren auf Felswand und stürzte ab

Schwere Verletzungen hat am Ostermontag ein 62-jähriger Tennengauer bei einem Freizeitunfall bei Obertraun (Bezirk Gmunden, OÖ) erlitten.

Laut Polizeibericht hatte eine Familie aus dem Tennengau am Ostermontag einen Ausflug nach Obertraun unternommen. Großeltern, Eltern und Kinder wanderten vom Strandbad Obertraun entlang des Ostufer-Wanderwegs zur Bahnhaltestelle Hallstatt.

Dort stieg der 62-Jährige mit seinem sechsjährigen Enkel auf eine Felswand, die sich unmittelbar neben dem Wanderweg befand. In etwa fünf Meter Höhe löste sich dabei gegen 16 Uhr ein Stein, wodurch der 62-Jährige abstürzte und dabei unmittelbar vor der Familie zum Liegen kam.

Der Großvater erlitt dabei schwere Verletzungen am Oberkörper und wurde von seinen Angehörigen erstversorgt. Das alarmierte Rote Kreuz konnte jedoch mit dem Fahrzeug nicht bis zur Unfallstelle zufahren und verständigte den Notarzthubschrauber "Christophorus 99" zur Unterstützung. Dieser konnte den Schwerverletzten mittels Tau vom Unfallort aufnehmen und nach einer Zwischenlandung in ein Krankenhaus in Salzburg einliefern. Der Sechsjährige blieb unverletzt.