Tennengauer hing bei Bergtour in Berchtesgadener Alpen fest - Heli-Team rettet 47-Jährigen

Die Bergwacht Ramsau und die Besatzung des Traunsteiner Rettungshubschraubers "Christoph 14" haben am Donnerstagvormittag einen 47-jährigen Tennengauer gerettet.

Er hatte im Aufstieg über den Antonigraben zum Edelweißlahnerkopf (1.953 Meter) auf der Südostseite der Reiter Alpe den durch Witterungseinflüsse im oberen Drittel stellenweise schwer erkennbaren alpinen Steig aus den Augen verloren.

Die Folge: Gegen 8.30 Uhr kam er rund 100 Höhenmeter unterhalb des Gipfels und rund 30 Höhenmeter unterhalb der Einmündung in den Gratsteig im absturzgefährlichen Gelände zwischen den Latschen nicht mehr weiter.

"Christoph 14" nahm kurz nach neun Uhr in der Ramsau einen Bergretter auf, setzte ihn nach kurzer Suche gegen 9.15 Uhr mit der Winde beim Verstiegenen ab, den er in einem Rettungssitz sicherte, so dass der Heli dann Retter und Bergsteiger gute zehn Minuten später mit der Winde aufnehmen und in Tal ausfliegen konnte. Der Einsatz der drei beteiligten Ramsauer Bergretter dauerte bis 10 Uhr.