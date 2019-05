Rund 70.000 Fans pilgern Ende Juni an vier Tagen zum Festival "Woodstock der Blasmusik". Eine ganz spezielle Rolle spielt dabei heuer Matthias Schorn aus Bad Vigaun als "Woodmaster".

"Er ist so etwas wie der ,artist in residence', er kann künstlerische Schwerpunkte setzen", erklärt Matthias Schorn seinen "Titel". Seit drei Jahren vergibt das Festival diesen "Posten", bisher an die Startrompeter Thomas Gansch und Christoph Moschberger sowie La-BrassBanda-Tubist Andreas Hofmeir. ...