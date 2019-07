Tennengauer Ortschefs begrüßen die A10-Abfahrtssperren

Kaum staut es an den Ferienwochenenden im Sommer auf der A 10, sind auch die Ausweichstrecken voll. Das Land Salzburg will dem nun Einhalt gebieten. Die Tennengauer Bürgermeister begrüßen die Maßnahmen.

Selten waren die Antworten von Bürgermeistern so deutlich und einhellig wie in den TN-Gesprächen diese Woche über die Sperren der Autobahnabfahrten im Sommerreiseverkehr (siehe Details rechts). "Da gibt's keine Diskussion, wir müssen uns wehren", sagt Puchs Bürgermeister Helmut Klose (ÖVP). "Es geht um die Lebensqualität im Ort, es kann nicht sein, dass wir den ganzen Verkehr fressen müssen." Die bedarfsweise Totalsperre der Abfahrt Puch-Urstein unterstützt er: "Das betrifft ja nur wenig Ziel- und Quellverkehr und es ist eine Zeit mit wenig Berufsverkehr."

Ähnlich sieht das Kuchls Bürgermeister Thomas Freylinger (ÖVP): "Hier kann es nur eine überregionale, gemeinsame Lösung geben, darum finde ich die Vorgehensweise von Landesrat Schnöll komplett richtig. Wir sehen ja die Ergebnisse in Tirol, dass es funktioniert, wir sehen, dass der Druck nötig war."

Keine große Beeinträchtigung für die Bevölkerung

Eine allzu große Beeinträchtigung für die Bevölkerung befürchtet er auch nicht bei einer Totalsperre der Abfahrt Kuchl: "Es geht ja im Wesentlichen um sechs Wochenenden im Juli und August, und wir reden da von stundenweisen Sperren, das kann man gut ankündigen. Zudem hat man ja sehr wohl die Möglichkeit, über Golling oder Hallein abzufahren. Und wenn jetzt sogar die dritte Spur kommt und das Grenzmanagement angepasst wird, kommen wir ja vielleicht gar nicht in die Situation."

"Vielleicht braucht es ja sogar private Wachdienste."

Gollings Ortschef Peter Harlander (ÖVP) betont die Wichtigkeit des Themas für die Gemeinden an den Ausweichstrecken: "Für die betroffenen Orte und Anwohner ist das nicht lustig, wenn die Straßen verstopft sind und man nicht einmal mehr einkaufen gehen kann, ohne ewig im Stau zu stehen. Es ist gut, dass einmal etwas getan wird. Ich hoffe, dass das für Golling entsprechend fruchten wird."

Wie die Polizei die Sperren kontrollieren will, sei aber noch eine gute Frage, verweist Harlander auf die konstante Diskussion über Personalmängel bei der Polizei: "Vielleicht braucht es ja sogar private Wachdienste."

Stangassinger: "Warum nicht gleich Blockabfertigung am Walserberg?"

"Grundsätzlich froh um jede Maßnahme, die uns hilft, den Ausweichverkehr einzudämmen", ist Halleins neuer Ortschef Alexander Stangassinger (SPÖ). Eine Totalsperre der Abfahrt Hallein wäre für ihn nicht infrage gekommen, die jetzige Lösung, in der in Hallein der Ziel- und Quellverkehr vom Verbot ausgenommen ist, begrüße er aber.

Er selbst wäre sogar für eine noch extremere Maßnahme gewesen, "nämlich eine Blockabfertigung gleich nach dem Walserberg", sagt Stangassinger: "So belaste ich das System nicht mit etwas, was es nicht verkraftet, und zweitens gäbe es einen unheimlichen Stau nach Deutschland rüber, dann sehen sie mal, wie das so ist. So könnte man zusätzlich Druck aufbauen, damit sie endlich mit diesen sinnlosen Grenzkontrollen aufhören."