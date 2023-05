Tennengauer singen bei langer Nacht der Chöre

Über 60 Chöre aus dem gesamten Bundesland Salzburg singen bei der 9. "Langen Nacht der Chöre" in der Stadt Salzburg. Saskia Ritter-Höntzsch aus St. Koloman tritt mit dem Chor Quasisolo auf.

Saskia Ritter-Höntzsch aus St. Koloman singt oder summt, so oft sie Zeit dazu hat. "Ich singe, weil es mich glücklich macht. Das klingt vielleicht etwas pathetisch, aber: Singen gibt meiner Seele eine Heimat. Es hat etwas Erhebendes und gleichzeitig sehr Erdendes", schwärmt sie.

Gemeinsames Singen verbindet

Vor allem wenn Menschen zusammen singen, spüren sie ein starkes Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und sie sind wortwörtlich im "Einklang" mit sich selbst und mit der Gemeinschaft. Wissenschaftlich bewiesen ist, dass Singen gut für das Herz ist und gesund hält.

Ritter-Höntzsch ist mit einem gebürtigen Taugler verheiratet. Sie ist mit ihm nach 14 Jahren in München wieder in die Heimat gezogen. "Da ich mir kaum einen schöneren Ort zum Leben vorstellen kann als hier, musste er mich kaum überreden", sagt sie. So ist die gebürtige Deutsche im Jahr 2015 gleich nach dem Übersiedeln auf Chorsuche gegangen und bei Quasisolo in Salzburg fündig geworden. Chorsingen ist für sie keine Kür, sondern Pflicht. "Wo andere Yoga machen oder sich auspowern, um runterzukommen, gehe ich zur Chorprobe - da fährt der Zug drüber." Daheim singt sie so oft wie möglich mit ihren drei Kindern.

"Der Tennengau ist bei Quasisolo mit drei Sängerinnen noch wenig vertreten. Wir suchen noch fähige Bässe", sagt Ritter-Höntzsch.

Bei der "Langen Nacht der Chöre", heute, Mittwoch, 17. Mai, ist Quasisolo dabei. "Wir treten um 19.30 Uhr im Kuenburgsaal der Neuen Residenz und um 21 Uhr in der Stiftskirche St. Peter auf. Außerdem laden wir herzlich zu unserem Konzert am 24. Mai in die Stiftung Mozarteum ein. Das wird ein ganz besonderes Ohrenschmankerl", sagt Ritter-Höntzsch.

Bunte und abwechslungsreiche Konzerte

Die "Lange Nacht der Chöre" findet an verschiedensten Schauplätzen in der Stadt Salzburg statt. Manche der Schauplätze sind normalerweise nicht öffentlich zugänglich. Von den Chören wurden bunte und abwechslungsreiche Konzerte erarbeitet: Traditionelles und Modernes, Geistliches und Weltliches, Regionales und Internationales.

Die "Lange Nacht der Chöre" beginnt heute um 9 Uhr mit dem Singfest für Schulchöre und dem Plätzesingen im Mirabellgarten. Um 22.30 Uhr wird der Abschluss zelebriert. Der Eintritt ist frei.