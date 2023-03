Tennengauer wegen zwei Raubüberfällen vor Gericht

33-Jähriger beraubte laut Anklage eine Bankfiliale und eine Tankstelle in der Stadt Salzburg. Am Montag, 27. März, findet der Prozess statt, die Indizien sind erdrückend.

Unbescholten, keine Schulden, keine Sorgepflichten, Absolvent einer höheren Schule, keine Hinweise auf ein Suchtproblem: Jener 33-jährige Tennengauer, der sich am Montag wegen zweier Überfälle vor einem Salzburger Schöffengericht verantworten muss, entspricht nicht dem gängigen Typus eines mutmaßlichen (Serien-)Räubers.

Laut Anklage hatte der Tennengauer in der Stadt Salzburg am 28. September 2022 gegen ein Uhr Früh eine Tankstelle in der Gabelsbergerstraße beraubt und dann am 10. Oktober um 14.30 Uhr eine Bankfiliale in der Saint-Julien-Straße überfallen. Bei den inkriminierten ...