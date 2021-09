Tennengauerin vermisst gemeldet: Polizei fand die Frau schlafend in Tiefgarage

Am Wochenende führte die Polizei einige Verkehrskontrollen durch - insbesondere hinsichtlich der Beeinträchtigung durch Drogen und Alkohol.

Bei Verkehrskontrollen am Wochenende erwischte die Polizei mehrere Lenker, die unter Drogen- und Alkoholeinfluss standen. Am Samstagabend trafen die Polizisten dabei im Zuge einer Fahndung eine 28-jährige Tennengauerin im Parkhaus des Universitätsklinikums Salzburg an, nachdem die Frau von Angehörigen als vermisst gemeldet worden war. Die 28-Jährige schlief laut Polizei im Fahrzeug und war vorerst nicht ansprechbar. Nach dem Wecken glaubte die Frau, zu Hause in ihrem Bett zu liegen, heißt es in der Aussendung. Auf Nachfrage gab sie gegenüber den Polizisten an, dass sie am Nachmittag verschiedene alkoholische Getränke konsumiert habe und dann in die Arbeit gefahren sei, an den Rest könne sie sich jedoch nicht mehr erinnern. Der Alkotest ergab letztlich 2,9 Promille. Die 28-Jährige wird angezeigt.



Ebenfalls am Samstag, 11. September, hielten die Polizisten einen 20-jährigen Pongauer im Stadtgebiet von Salzburg mit seinem Pkw an und überprüften ihn. Laut Polizei zeigte der Lenker eine auffällige Fahrweise, die auf eine Alkohol- oder Suchtmittelbeeinträchtigung hindeutete. Der folgende Speicheltest auf Suchtmittel ergab Spuren von Cannabis, woraufhin der Lenker zugab, am Vortag einen Joint konsumiert zu haben. Die amtsärztliche Untersuchung ergab eine Fahruntauglichkeit. Die Polizisten nahmen dem 20-Jährigen an Ort und Stelle seinen Führerschein ab. Zum Kontrollzeitpunkt befand sich der Lenker noch in einer Probezeitverlängerung wegen Fahrens unter Suchtgifteinfluss und hat für diese Woche bei der Behörde einen Kontrolltermin, um auf Suchtmittelkonsum überprüft zu werden. Im Fahrzeug stellten die Polizisten bei seinem Beifahrer annähernd zehn Gramm Cannabisblüten sicher. Die beiden werden an die jeweils zuständigen Behörden angezeigt.

Wenig später kontrollierten die Polizisten im Stadtgebiet von Salzburg einen 19-jährigen steirischen Pkw-Lenker ebenso auf eine Beeinträchtigung durch Suchtgift. Die Kontrolle ergab gleichfalls Spuren von Cannabis. Der Polizeiarzt befand den Mann für nicht fahrtüchtig. Auch ihm nahmen die Polizisten den Führerschein an Ort und Stelle ab. Er wird angezeigt.

Bei neuerlichen Drogen- und Alkoholkontrollen der Polizei am Sonntag stellten Polizisten der Landesverkehrsabteilung im Stadtgebiet von Salzburg einen 44-jährigen Salzburger fest, bei dem ein in weiterer Folge vollzogener Suchtmitteltest Spuren von synthetischen Drogen ergab. Die amtsärztliche Untersuchung ergab eine Fahruntauglichkeit aufgrund eines Suchtmittelmissbrauchs in Kombination mit einer Medikamenteneinnahme. Die Polizisten nahmen ihm an Ort und Stelle den Führerschein ab.

Und auch in den Bezirken wurde die Polizei am Sonntag fündig: Beamte der Landesverkehrsabteilung auf Zivilmotorrädern wurden am Nachmittag auf der Wiestal-Landesstraße in Fahrtrichtung Ebenau auf zwei Motorradfahrer aufmerksam, die eine "sehr sportliche Fahrweise" an den Tag legten. Im Bereich einer Kontrollstelle der Polizei Hallein verhielten sich die zwei Motorradfahrer unauffällig, meldet die Polizei. Nach der nächsten Kurve fingen diese jedoch wieder zu überholen und zu beschleunigen an.

Im Zuge der Nachfahrt erreichten die zwei Motorradfahrer eine Geschwindigkeit von 135 km/h - anstatt einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h. Anzumerken ist laut Polizei, dass ein erhöhtes Verkehrsaufkommen herrschte, da viele Fahrradfahrer sowie Badegäste und Fischer unterwegs waren.

Die beiden Lenker, ein 25-jähriger Salzburger und ein 26-jähriger Freilassinger, wurden nach ihrer Anhaltung an die zuständigen Behörden angezeigt und müssen mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.