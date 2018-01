Tennengauerin zeigte Vergewaltigung durch Ex-Freund an

Die 19-Jährige wollte am ersten Tag des Jahres eine Aussprache. Der um fünf Jahre ältere Mann soll sie daraufhin vergewaltigt haben. Er bestreitet das.

Eine 19-jährige Tennengauerin wollte am Neujahrstag am Nachmittag eine Aussprache mit ihrem Ex-Freund. Sie ging zu ihm in die Wohnung. Der 24-jährige Österreicher bedrängte die Frau und vergewaltigte sie laut Polizeibericht trotz ihrer Gegenwehr. Die Tennengauerin konnte den Mann schließlich wegstoßen und die Wohnung verlassen. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. Der 24-jährige Ex-Freund gab an, dass der Geschlechtsverkehr einvernehmlich erfolgt sei.

