Tennengaus Freibäder hoffen auf Sonnenschein

Das nasse Wetter hat bisher wenige Gäste in die Bäder gelockt. Das könnte sich zu Pfingsten ändern.

Die Aufregung war groß: Im Halleiner Freibad Schloss Wiespach gab es vor zwei Jahren keine Pommes. Um diese beliebte Speise anbieten zu können, hätte der ehemalige Pächter investieren müssen. Das wollte er nicht. So suchte die Stadt einen neuen Pächter. Kevin Entfellner hat das Buffet im Vorjahr übernommen. "Unser Verkaufsschlager sind Pommes. Voriges Jahr haben wir allein am Pfingstwochenende, 300 Kilogramm verkauft", sagt der 30-Jährige.



Dauerschwimmer kommen auch bei Regen

So wie jedes Jahr ging es auch heuer am ersten Mai in die Saison. Sonnentage gab es bisher nur wenige. Bei sehr starken Regenfällen blieb das beheizte Bad, genauso wie alle Freibäder im Tennengau, ganz geschlossen.

"Es gibt einen harten Kern. Sie schwimmen auch bei Regen in der Früh oder nach der Arbeit ihre Runden und gehen dann wieder", beobachtet Entfellner. Sobald die Sonne scheint, ist es warm genug und seine "Schwimmbar" floriert. Das Geschäft ist für den Unternehmer, der auch "Kevins Bar" in der Halleiner Altstadt betreibt, schwierig zu planen, weil es sehr wetterabhängig ist.

"Pommes und Eis sind im Schwimmbad das Wichtigste für Kinder", sagt Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). Mit dem Angebot des neuen Pächters sind die Gäste zufrieden. Beschwerden gebe es kaum mehr.

Freibad Schloss Wiespach hat neuen Anstrich

Heuer investierte die Stadt Hallein knapp 100.000 Euro in das Bad. "Es wurde sehr viel im optischen Bereich gemacht", sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ). So wurden alle Sonnenschirme erneuert und im Kantinenbereich die Fassade frisch gestrichen. Auch Sprungturm, Kinderrutsche und Stiegenaufgang erhielten einen neuen Anstrich. Für Kinder gibt es am Spielplatz neue Spielgeräte und der Kassenbereich sowie der Aufenthaltsraum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden saniert. Vieles erledigten die Angestellten des Freibades in Eigenregie.

Sonnensegel spendet Schatten

Auch im Freibad Abtenau wurde investiert. Ein Sonnensegel wird in Zukunft auf der Terrasse Schatten spenden. Das Bad hat seit 12. Mai geöffnet. Die Schwimmbecken sind, so wie in Hallein, beheizt. Die Energie dafür liefert zu rund 90 Prozent die Sonne, der Rest kommt von einer Ölheizung. Bisher nutzten vor allem Hartgesottene das Angebot. Bademeister Toni Windhofer beobachtet eine Frau, die regelmäßig mehrmals in der Woche ihre Bahnen schwimmt. Das Wetter spielt für sie kaum eine Rolle. Windhofer: "Für diese Frau ist das Wasser warm genug, weil sie im Winter regelmäßig im Bürgerausee in Kuchl schwimmt. Schwimmerinnen und Schwimmer in Neoprenanzügen trainieren regelmäßig für den Triathlon." Wenn es warm genug ist, ziehen auch Dauerschwimmer ihre Bahnen.

Am Beginn jeder Saison werden die Saisonkarten zehn Tage lang um zehn Prozent günstiger verkauft. Windhofer ist zufrieden: "Der Verkauf lief trotz der kühlen und nassen Witterung sehr gut."

An Regentagen lockt das Aqua Salza in Golling Schwimmer ins Hallenbad

Während in den Freibädern bis vergangenes Wochenende wenig bis nichts los war, war der Parkplatz beim Aqua Salza in Golling gut gefüllt. "Das Regenwetter kommt uns zugute", sagt Christina Eßl. Sie arbeitet im Aqua Salza an der Kassa. Wenn es so regnet wie an vielen Maitagen, sind der Sauna-, Wellness- und der Badebereich gut genutzt. Die Tageskarte für den Saunabereich kostet 37 Euro. "Mit dieser Karte kann auch der Schwimmbereich genutzt werden", sagt Eßl.

Schwimmkurse, Pommes und Eis

So wie das Wellness-Bad Aqua Salza bieten auch Freibäder mehrere Möglichkeiten an, die Freizeit gut zu verbringen. So werden Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene angeboten. Auch eine gute Gastronomie lockt Gäste ins Bad.

Bademöglichkeiten bieten fast alle Tennengauer Gemeinden an.

Sie sind, so wie Spielplätze, Teil der Infrastruktur für die Allgemeinheit. Vor allem in stressigen Zeiten sind Erholungszeiten und öffentliche Räume für die Freizeit wichtig. Außerdem sei es den Kommungen wichtig, dass Kinder schwimmen lernen können.

Kostendeckend oder gar gewinnbringend sind diese Einrichtungen meist nicht. "Der Abgang des städtischen Freibades in Hallein beträgt zum Beispiel durchschnittlich 300.000 Euro pro Jahr. Wenn das Freibad kostendeckend wäre, müsste der Eintritt das Zwei- bis Dreifache kosten", sagt Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger.