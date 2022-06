Terroranschläge von Paris: Zwei der nun Verurteilten wurden einst in Salzburg gefasst

Unter den 19 Männern, die nun wegen der Paris-Anschläge des IS im Jahr 2015 mit 130 Toten verurteilt wurden, sind auch Muhammad U. und Adel H.: Sie bekamen jeweils 18 Jahre Haft - demnach waren sie damals auch als Selbstmordattentäter vorgesehen.

Die Anschlagsserie am 13. November 2015 in Frankreichs Hauptstadt hatte weltweit für Entsetzen gesorgt: Mitglieder eines Terrorkommandos des "Islamischen Staates" (IS) hatten damals in Paris an sechs Standorten Massaker angerichtet. Im Konzertsaal Bataclan sowie in Lokalen wurden Dutzende Menschen erschossen, mehrere Selbstmordattentäter sprengten sich während eines Fußballspiels am Stade de France in die Luft. Horrorbilanz: 130 Tote, 350 Verletzte. Bekanntlich wurden nun am Mittwoch nach neunmonatigem Mammutprozess in Paris 19 Angeklagte bezüglich der damaligen Anschläge zu Haftstrafen zwischen zwei Jahren ...