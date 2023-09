Terrorattentäter als "Helden" bezeichnet - 32-Jähriger in Salzburg verurteilt

"Gutheißung einer Terrortat": vier Monate bedingte Haft für Asylbewerber aus dem Staat Palästina.

Vier Monate bedingte Haft wegen "Gutheißung terroristischer Straftaten" (§ 282a StGB): So lautete am Donnerstag am Landesgericht das noch nicht rechtskräftige Urteil von Richterin Martina Pfarrkirchner über einen in Salzburg lebenden Asylbewerber aus Palästina.

Der 32-Jährige hatte demnach auf seinem Facebook-Account (damals 2000 "Freunde") einen blutigen Terroranschlag eines 28-jährigen Palästinensers im April 2022 in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv gutgeheißen. Der 32-Jährige bezeichnete seinen Landsmann, der damals drei Israelis im Stadtzentrum von Tel Aviv erschoss, als "Helden" und als "Märtyrer". Der Attentäter wurde nach der Tat selbst von der Polizei getötet.