Handle der Bund nicht, werde das Land einspringen, sagt Klambauer.

Was für Lehrer und Schüler gelte, müsse auch für Mitarbeiter und Kinder in Kinderbetreuungseinrichtungen gültig sein, fordert der Salzburger SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger. Er spricht die von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) angekündigten Corona-Monitoring-Tests an Schulen an. Für Kinderbetreuungseinrichtungen sind in Faßmanns ...