Testen im Besprechungsraum: Betrieb testet Mitarbeiter im Zweiminutentakt

Mit dem "Reintesten" in den Lockdown light nimmt auch das betriebliche Testen an Fahrt auf.

Knapp die Hälfte der Mitarbeiter hat mitgemacht, darunter viele die zuvor noch keinen Test gemacht haben. Peter Hasenöhrl, Betriebsleiter bei Pappas, ist am Tag nach dem ersten Testdurchlauf zufrieden. Sein Unternehmen beteiligt sich an einem Pilotprojekt des Roten Kreuzes, das auf Wunsch wöchentliche Testungen in Unternehmen ab 250 Mitarbeitern durchführt. Bei Pappas habe man den großen Besprechungsraum dafür reserviert, die Mitarbeiter seien im Zweiminutentakt zum kostenlosen Coronatest gekommen. "Drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes waren einen halben Tag lang da. Sie ...