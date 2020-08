Tests bei 770 Kroatien-Urlaubern aus Salzburg brachten drei positive Ergebnisse

Bis Donnerstag haben sich 1167 Kroatienrückkehrer für einen Gratis-Test gemeldet. Bis Sonntag sollen fünf Maschinen mit Rückkehrern aus den Balearen ankommen, für die ebenfalls das Gratis-Testangebot gilt.

Seit dem vergangenen Wochenende bietet das Land Salzburg Reiserückkehrern aus Kroatien die Möglichkeit, sich gratis auf das Coronavirus testen zu lassen. Voraussetzung ist, dass sie noch vor in Kraft treten der Reisewarnung am Montag ihren Urlaub beendet haben. Wer seit Montag aus Kroatien einreist, ist zu einem Test verpflichtet.

Bisher wurden 770 Salzburger im Rahmen der Gratis-Aktion getestet, von diesen Tests waren drei positiv. Insgesamt haben sich seit dem Wochenende 1167 Kroatienrückkehrer bei der Gesundheitshotline 1450 für einen Coronatest angemeldet.

Zwar sei jeder positive Test einer zu viel, sagt Salzburgs Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl. "Aber das Ergebnis zeigt, dass sich die Salzburger auch im Urlaub an die Regeln gehalten haben."

Mit Einführung der Reisewarnung für die Balearen gilt das gleiche auch für Urlauber, die vor in Kraft treten der Warnung kommenden Montag von der Inselgruppe zurückkehren. Bis Sonntag werden am Salzburger Flughafen fünf Maschinen aus den Balearen ankommen. Der erste Flieger wurde für Donnerstag, 21.50 Uhr, erwartet. Die Passagiere werden gebeten, sich via 1450 einen Termin bei einer Drive-In-Station geben zu lassen.

Quelle: SN