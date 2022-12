Wie der Gaspreis den letzten Weg im Salzburger Krematorium verteuert

Die Preise für Bestattungen steigen. Für das Krematorium kommt es derzeit nicht infrage, die Temperatur des Ofens um 100 Grad zu senken.

Eine Treppe führt hinab in die untere Etage des Krematoriums. Dort, hinter einer großen Eisenklappe, ist das Feuer am heißesten. Mindestens 850 Grad muss der Ofen beim Nachverbrennen haben, damit auch aus menschlichen Knochen in etwa einer Stunde Asche wird.

Ein Prozess, der viel Energie benötigt: "Im vergangenen Jahr hatten wir einen Gasverbrauch von 1,5 Millionen Kilowattstunden", sagt Gerhard Leitner, Leiter des Krematoriums auf dem Kommunalfriedhof in Salzburg. Die Feuerhalle ist das einzige Krematorium im Bundesland. "Der Gaspreis ...