Teure E-Bikes und Autoreifen gestohlen: Siebenköpfige Einbrecherbande ausgeforscht

Die sieben Männer werden für Einbrüche in Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich verantwortlich gemacht. Das Landeskriminalamt ermittelte seit Jänner. Zwei Serben wurden verhaftet.

Von Dezember des Vorjahres bis zum März dieses Jahres soll eine Bande Beute um insgesamt 126.000 Euro unter anderem aus Kellerabteilen und Tiefgaragen in Eugendorf, Kuchl, Hallein, Grödig und Elsbethen gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, werden sieben serbische Staatsbürger zwischen 24 und 45 Jahren für die Einbrüche verantwortlich gemacht. Bei dem Diebesgut handelt es sich vorrangig um hochpreisige E-Bikes, Fahrräder, E-Scooter und Autoreifen mit Felgen. Laut den Ermittlungen des Landeskriminalamts agierte die Gruppe von Wien aus. Dort soll sie die Beute in Containern zwischengelagert haben.

Die Gruppe brach nicht nur in Kellerabteile und Garagen im Bundesland Salzburg ein: Laut Polizei war sie österreichweit tätig. Die sieben Männer werden für weitere Einbrüche in Oberösterreich und Niederösterreich verantwortlich gemacht. Die Bandenmitglieder wurden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg unter anderem wegen Einbruchs und gewerbsmäßigen Diebstahls in 54 Fällen angezeigt.

Zwei mutmaßliche Haupttäter wurden an ihren Wohnsitzen festgenommen - zwei weitere sind nach wie vor auf der Flucht. Die Polizei konnte bisher einen Teil der Beute im Wert von etwa 9000 Euro sicherstellen. Die gestohlenen Gegenstände konnten den Besitzern wieder zurückgegeben werden. Zwei entwendete E-Bikes wurden in Serbien sichergestellt. Dies sei mit Unterstützung der serbischen Polizei gelungen - und auch aufgrund von GPS-Trackern, die von den Opfern eingebaut wurden. Ein im Bezirk Braunau wohnhafter 43-jähriger Serbe wird zudem wegen Hehlerei angezeigt. Er hatte Teile der Beute nach Serbien transportiert oder transportieren lassen.