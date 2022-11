Teure Handys aus Auto in Salzburg gestohlen: Zwei Georgier festgenommen

Den beiden Männer konnten noch weitere Diebstähle zugeordnet werden. Sie befinden sich nun in U-Haft.

Die Polizei nahm am Donnerstag zwei Georgier fest. Sie sollen in den vergangenen Woche mehrere Handys in verschiedenen Bundesländern gestohlen haben.

Zuletzt sollen die beiden Männer in der Stadt Salzburg zugeschlagen haben. Aus einem Auto, das vor einer Tankstelle geparkt hatte, entwendeten sie am Mittwoch zwei hochwertige Mobiltelefone. Die Besitzer befanden sich zu dem Zeitpunkt in der Tankstelle.

Einer der beiden Handybesitzer konnte sein Gerät am Donnerstag selbst im Bereich Tamsweg orten. Die Polizei rückte aus und nahm die beiden Georgier im Alter von 27 und 30 Jahren fest. Im Fahrzeug der beiden Männer fanden die Beamten noch weitere Mobiltelefone. Fünf hochwertige Handy im Wert von 6000 Euro wurden sichergestellt.

Nach umfangreichen Ermittlungen konnten die restlichen drei Mobiltelefone einem Pkw-Einbruch in der Steiermark sowie zwei Taschendiebstählen in Ober- und Niederösterreich aus der letzten Septemberwoche zugeordnet werden, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurden die beiden festgenommen. Sie sind nur zum Teil geständig und befinden sich derzeit in U-Haft.