Teures "Generationenprojekt" bringt Zell am See an finanzielle Grenzen

Ist das Zentrum für Bildung, Kultur und Sport in der geplanten Dimension haltbar? Die Kosten stiegen auf über 65 Millionen Euro. Eine Summe, die in einigen Köpfen die Alarmglocken schrillen lässt.

Es geht um den Neubau von Volks- und Mittelschule. Um Proberäume für die Bürgermusik und das Musikum. Um die Umsiedlung der Stadtbibliothek. Um eine Zweifachturnhalle, die Wettbewerbsspiele erlaubt - etwa für die Floorballer, die bisher ohne Heimstätte dastehen. Um ein Zentrum für Bildung, Kultur und Sport, das ein neues Schmuckstück in der Zeller Innenstadt darstellen soll.

Dafür wird die Stadtgemeinde in den kommenden Jahren sehr tief in die Tasche greifen müssen. Was bei aller Euphorie über die Bedeutung des Projekts auch für Bedenken sorgt - insbesondere bei einigen politischen Vertreter/-innen, deren Entscheidungskraft gefragt ist. In der Gemeindevertretungssitzung am Montag voriger Woche wurde zwar der Zeitplan beschlossen, die Anpassung des Projektbudgets von 62,8 auf 65,5 Millionen Euro aber vorerst einstimmig vertagt. Im Laufe des Jahres 2023 war gar eine Summe von fast 70 Millionen aufgeschlagen, ein gewisses Einsparpotenzial wurde aber gefunden. Zum Vergleich: 2019 war man von rund 25 Mio. ausgegangen, 2021 dann von 30 bis 35 Mio., im Februar 2022 plötzlich von einer guten Verdoppelung.



ÖVP drängt auf klare Aussagen in Sachen Finanzierbarkeit

Doch wie soll das Mammutprojekt gestemmt werden? Vizebürgermeisterin Salome Mühlberger sagt, dass sie mit der ÖVP-Fraktion schon länger auf eine klare Aussage die Finanzierung betreffend dränge: "Leider wurden dazu vom Bürgermeister keine konkreten Angaben gemacht. Weder die Höhe allfälliger Förderungen noch die Finanzierung seitens der Stadtgemeinde konnten seither verbindlich dargestellt werden. Dabei hat es schon im Dezember 2020 einen GV-Beschluss gegeben, dass bis Ende Jänner 2021 die Fördermöglichkeiten erhoben werden müssen."

Mühlberger warnt davor, dass der finanzielle Spielraum "für Jahrzehnte auf ein Minimum reduziert werden könnte" und die Stadtgemeinde vielleicht "nicht einmal die verpflichtenden Aufgaben erfüllen könnte. Es gilt endlich, vom Bürgermeister Fakten zu schaffen, auf Basis derer die weitere Vorgangsweise festgelegt werden kann." Das Projekt sei von immenser Bedeutung, "aber wenn es mit den aktuellen Plänen nicht leistbar ist, müssen wir einen Cut machen und einen Plan B entwickeln. Zum Beispiel eine Etappenlösung andenken oder gewisse Dinge hintanstellen. Es muss auf jeden Fall Klartext geredet werden."



Grüne Bürgerliste warnt auch vor drohendem Finanzkollaps

Baustadtrat Werner Hörl (GRÜBL) fürchtet ebenfalls einen "drohenden Finanzkollaps". Die vielen versprochenen Bauvorhaben in Zell am See könnten nicht alle finanziert werden. "Der Neubau der Zeller Schulen verschlingt so viel Geld, andere wichtige Maßnahmen wie Instandhaltung des Kanal- und Trinkwassernetzes, Radwege und Straßensanierungen, eine neue Feuerwehrzeugstätte und Rettungszentrale, Aufbau der Fernwärme, Wasserkraftwerke oder die lange geplante S-Bahn-Haltestelle drohen damit auf der Strecke zu bleiben." Hörl fordert mit der Grünen Bürgerliste einen "realistischen mittelfristigen Finanzplan für unsere Stadt, bevor neue oder weitere Beschlüsse gefasst werden".



Bürgermeister will ein "Höchstmaß an Förderungen" lukrieren

Stadtchef Andreas Wimmreuter (SPÖ) ist sich ob der Preisexplosion in den vergangenen Jahren des "enormen Kraftaktes" bewusst, der auf die Stadtgemeinde wartet. Die "Tonalität" seitens der Opposition mit Begriffen wie "Finanzkollaps" gefalle ihm aber nicht. "Es gibt den Beschluss, die Entwurfsplanung weiterzuführen und im Juli abzugeben. Wir liegen mit dem Projekt im Zeitplan, mit Volldampf wird daran gearbeitet. Die positiven Faktoren überwiegen bei Weitem."

Den "ganz wesentlichen" finanziellen Aspekt habe er "selbstverständlich im Auge" und betont, dass im Projekt aktuell auch noch 15 Prozent Reserven eingerechnet seien. "Und die endgültigen Kosten haben wir erst nach den Ausschreibungen auf dem Tisch." Bei den Förderungen sei man wiederum von "belastbaren Zahlen" abhängig - "nur so bekommt man echte Zusagen vom Land. Das Ziel ist jedenfalls jetzt, ein Höchstmaß an Förderungen zu lukrieren, um die Kosten zu senken." Im November gebe es einen Termin bei LH-Stv. Stefan Schnöll (ÖVP). Trotz der hohen finanziellen Hürden behält Wimmreuter seinen Optimismus: "Wir müssen das als Generationenprojekt für einen sehr langen Zeitraum sehen. Es wird ein wichtiger Meilenstein für die gesamte Region." Der Baubeginn ist im zweiten Halbjahr 2025 geplant, die Fertigstellung 2027.